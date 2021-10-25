Müthiş heyecan

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçı dev bir müsabakaya sahne olacak. Bugün Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip G.Saray averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

İKİSİ DE ÜST SIRALARI İSTİYOR

İki takımın da amacı müsabakayı kazanarak üst sıralara tırmanışını sürdürmek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda defansta yaşanan hatalar konusunda öğrencilerinin beynini yıkıyor. Kartal, defanstaki hataları minimuma indirip rakibini orta sahadaki yıldızlarıyla vuracak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise hücumcularına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda golcü oyuncuların son haftalardaki performansı teknik heyetin elini kuvvetlendiriyor.





KARTAL'DA 5 EKSİK VAR

Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta 5 isim derbinin kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Fabrice N'sakala ve Mehmet Topal dev müsabakada forma giyimeyecek. Kara-Kartal derbiye bu önemli isimlerden yoksun çıkacak.



G.SARAY'DA SAĞ BEK SORUNU

Galatasaray'da iki eksik bulunuyor. Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da Giresun maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 8 maç ceza alan ve cezası biten Marcao, görev verilmesi halinde bu derbide forma giyecek.



KARTAL: 112 ASLAN: 123

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyahbeyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi. İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu.



BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. 10 lig maçında Beşiktaş 5 kez galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi.



G.SARAY'A BÜYÜK DESTEK

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını taraftara açık olarak statta gerçekleştirdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda taraftara ve basına açık olarak yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla derbi öncesi moral verdi. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. Teknik Direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu.



KİLİT ADAMLAR KEREM VE MORUTAN -&NBSP;HALİL FİNCAN

G.Saray için bu derbinin birkaç anlamı var. Birincisi son haftalardaki toparlanmış görüntünün ardından bu maçta alınabilecek galibiyet takımın çıtasını zirveye kadar çekecek. İkincisi Vodafone Park'ta alınan neticeler, uzun yıllar Kadıköy'de yaşanan tablo gibi bir seyre dönüşmüş vaziyette. Galatasaray, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta hiç kazanamadı. Yani haftanın planları içerisinde bu gidişatı yıkma hesabı da var. Peki bunu başarabilir mi? Fatih Hoca rakibinin etkili isimlerinin farkında ve öncelikle kilit yöntemini seçecek. Bunu yaparken de hızlı isimleri ile tabelayı değiştirmeye çalışacak. Morutan ve Kerem'in Moskova'da oyuna sonradan alınmasının derbiyle direkt bağlantısı var. Kuşkusuz hücum bağlantısı bu ikili üzerine kurulacak. Ancak bu ikili kadar rakibi karşılayan Taylan Antalyalı ile Yedlin'in formu da son derece önemli.



KARA KARTAL'DA SORUN ÇÖZÜCÜ ÇOK - OGÜN ÖZDEMİR

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sene hem lige hem de Avrupa'ya istediği gibi başlayamadı. Üst üste gelen sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda ideal 11 bir türlü bulanamadı. Yaşanan puan kayıplarının en büyük nedeni de bu. Siyah-beyazlılar, bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta Kartal savunma kısmını iyi yaparsa rakibine karşı olan artılarını kullanarak sonuca gider. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında en büyük avantajı sorun çözücü oyuncusunun daha fazla olması. Pjanic, araya attığı toplarla G.Saray savunmasına zor anlar yaşatabilir. Ayrıca Larin'in savunma arkasına yaptığı koşularla Batshuayi'nin boş alanlar bulacağını düşünüyorum. Oyunun sıkıştığı anlarda ise Alex Teixeira, klasını konuşturarak ortadan getireceği toplarla ya da ceza sahası dışından çekeceği şutlarla maç skorunu değiştirebilir.

