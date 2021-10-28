Terim ile toplantı yapan başkan Burak Elmas transfere hız verdi

Galatasaray'da özellikle Beşiktaş maçında oyun olarak yaşanan sıkıntı sonrası gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ile başkan Burak Elmas arasındaki zirvede devre arasında mutlaka takviye yapılması kararı alında. Ocak ayında sarıkırmızılıların çehresi tamamen değişecek. Assunçao'yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan Galatasaray, ilk olarak 6 numara transferi yapacak.

G.SARAY GOLCÜ TAKVİYESİ YAPACAK

G.Saray, bu bölge için ilk sıraya Gedson Fernandes ve Elneny'i yazarken görüşmeler tam gaz sürüyor. Hücuma da takviye isteyen Aslan, listenin ilk sırasına Andrei Ivan'ı yazdı. Aslan'ın devre arasında Rumen oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.

Galatasaray'ın gözdesi İrfan

Galatasaray devre arasında Muslera'nın arkasına Türk bir kaleci almak istiyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera'yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya katılacak. Galatasaray'ın kale için 1 numaralı gözdesi İrfan Can Eğribayat. Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim para+takas futbolcu teklifi ile İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak