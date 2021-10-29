Terim’in yeni gözdesi

G.Saray'ın orta sahaya takviye çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Famalicao'dan gelen Gustavo Assunçao'nun beklenen performansı sergileyememesi üzerine harekete geçen sarı kırmızılılar, Pogon takımının 18 yaşındaki yıldızı Kacper Kozlowski'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Devre arasında genç ismi transfer ederek bu bölgedeki sıkıntıyı çözmek isteyen Galatasaray, oyuncuyu ayrıca geleceğe yatırım olarak düşünüyor.

POLONYA MİLLİ TAKIMINDA 6 MAÇ

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kacper Kozlowski, 18 yaşında olmasına rağmen 6 kez Polonya Milli Takımı'nın formasını giydi.

SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR

Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu birçok kulübün markajında yer alırken Aslan hızlı davranıp futbolcuyu renkleriyle buluşturmayı hedefliyor. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara olarak görev yapabilen Kozlowski kariyerine başladığı Pogon'dan başka bir ekipte forma giymedi. Fatih Terim'in Kozlowski için ısrarcı davrandığı öne sürüldü.

BURAK ELMAS'TAN ŞENTOP'A ZİYARET

G.Saray Başkanı Burak Elmas, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü de yer aldı. G.Saray heyeti görüşmede yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerilerin yer aldığı değerlendirme raporu sundu. Başkan Elmas sosyal medyadaki paylaşımda, "Sn. Mustafa Şentop'a yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz ile değerlendirme raporumuzu sunduk" dedi.