G.Saray’dan 2. Larsen atağı

Galatasaray'da Ocak hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, Jens Stryger Larsen için bir kez daha devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için İtalyan ekibi Udinese'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu kez transferi noktalamak istiyor.

İKİ AYAĞINI KULLANIYOR

Transfer gerçekleşirse, Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor. 30 yaşında ve 1,80 boyundaki deneyimli sağ bek, iki ayağını çok iyi kullanabilmesi sebebiyle sol bek mevkisinde de oynayabiliyor. Larsen'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.



MORUTAN ON NUMARAYA GEÇİYOR

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda yine değişikliğe gidecek. İdeal düzende kanatlarda Kerem ve Morutan'ı değerlendiren tecrübeli teknik adam, Rumen oyuncuya bu kez merkezde görev vermeye hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Barış Alper Yılmaz'ı sağ kanatta kullanmayı düşünen Terim, orta sahayı Berkan, Cicaldau ve Morutan'dan oluşturacak, Taylan Antalyalı'yı kulübeye çekecek. Terim bu hamleyle hem Morutan'ın oyuna katılımını hem de takımın üretkenliğini arttırmayı düşünüyor. Rumen oyuncu Galatasaray'da forma giydiği ilk müsabakada merkezde görev alıp bir asist yapmış, ikinci golün oluşumunda da önemli rol üstlenmişti. Terim, sol kanat ve forvet hattı için ise henüz kararını vermedi.