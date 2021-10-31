Aslan, Antep virajında

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Gaziantep FK'yı yenerek yaralarını sarmak istiyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarıkırmızılılarda tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak, sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan kart görmesi durumunda kritik F.Karagümrük maçında oynamayacak.

GAZİANTEP FK İLE 5.RANDEVU

Galatasaray Gaziantep FK ile 5. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 10 gol atan G.Saray, kalesinde 5 gol gördü.