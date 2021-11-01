Galatasaray hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı mağlup etti ve kendine geldi: 2-0. Sarı-kırmızılılar, puanını 20'ye yükselterek takibini sürdürdü7. dakikada Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı. 11'de ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti. 21'de soldan Kerem'in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan'ın gelişine vuruşu auta çıktı.

45'te Muhammet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko'nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti. 45+3'te Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Olimpiu Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

MUSLERA GOL İZNİ VERMEDİ

62'de Marcao'nun uzun pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Feghouli, karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı. O bölgeye zamanında yetişen savunmadan seken top kaleci Günay'da kaldı. 65'te Muhammet Demir'in kafayla indirdiği topu kale alanı içinde kontrol eden Dicko yere düşerken vurdu ancak yumuşak bir şekilde giden top kaleci Muslera'da kaldı.

GOLÜN ASİSTİ FEGHOULİ'DEN GELDİ

73'te Feghouli'nin kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, sağ çapraza doğru sürdüğü topu ceza alanına girerken sert bir şekilde kaleye gönderdi ve ağları sarstı: 2-0. 90+6'da Galatasaray son saniyelerde 3. gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ömer'in pası sonrası Taylan çaprazdan uzak köşeyi düşündü, top direğin dibinden auta çıktı. Karşılaşma 2-0 Galatasaray bitti

Levent TÜZEMEN yorumladı

G.SARAY'DA DEGİSİKLİK YARADI

Fatih Terim'in sistemde ve iki oyuncunun yerlerinde yaptığı değişiklik Galatasaray'a olumlu yansıdı. 4-1- 4-1 anlayışında tek ön libero olarak görev yapan Berkan, çok koşarken basit oynadı, dikine etkili paslar da attı. Demek ki; Taylan-Berkan ikilisi birlikte oynarken ön libero rolünü bölüşüyorlarmış ve bu yüzden verimli olmuyorlarmış. Galatasaray skoru ele geçirdikten sonra orta alanın güçlenmesi adına Taylan-Berkan oynayabilir. Terim de doğru bir hamleyle skor 2-0'a gelince orta alanda ikili formüle döndü. Morutan kanatta ayaklarına pranga vurulmuş gibi oynuyordu. Terim'in "Forvete yakın ve serbest oynayacaksın" talimatından sonra Rumen yıldız müthiş etkiliydi. Araya pas attı, sıkışan oyunda topu ters kanada aktardı. Derin ve kapalı savunma yapan Gaziantep kilidini bir çilingir vuruşuyla açtı. Morutan sağ çaprazdan uzak köşeye sol ayağının içiyle mükemmel bir gol attı.

Marcao kusursuzdu

Galatasaray'ın oyun değişiminde Berkan ile Morutan üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirdi. Marcao savunmada gece ye damga vuracak üst düzeyde bir futbol oynadı. Marcao dikkatliydi, rakiplerinin kolay top kullanmasına izin vermedi ve Nelson ile birlikte kritik hamlelerde bulundu. Van Anholt tekniği yüksek ama çok pozisyon hatası yapıyor ve hücumdan geriye dönmekte geç kalıyor. Antep hücumlarını daha çok Van Anholt'un bölgesinden yaptı. Hollandalı sol bekin bu zafiyeti savunmada sıkıntı yaratıyor. Galatasaray'ın hücumdaki enerji santrali Kerem, çalışkanlığı ve koşu kalitesiyle yine ön plana çıktı. Kerem, etkili oyununu Feghouli'nin enfes pası sonrası attığı kalite kokan golüyle süsledi. Halil fizik olarak güçlenmeli ve ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışmalı şut atmadan önce "Boşta arkadaşım var mı?" diye çevre kontrolü yapmalı.