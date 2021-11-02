Aslan’da keyifler yerinde

Süper Lig'de önceki hafta derbide Beşiktaş'a yenilen G.Saray'da rüzgar tersine döndü. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 ile geçen sarıkırmızılılarda keyifler yerine geldi. Puanını 20'ye yükselten ekip averajla 6. sıraya sıçradı.

FUTBOL DA UMUT VERDİ

G.Saray, ayrıca Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmadı ve aradaki 7 puanlık farkı korudu. Aslan'da kazanılan 3 puanın yanında oynanan futbol da umut aşıladı. Sarı-kırmızılılar, önündeki zorlu iki maçı kazanarak milli araya keyifli girmek istiyor. G.Saray, ilk olarak perşembe günü Avrupa'da L.Moskova'yı ağırlayacak. Ardından pazar günü Karagümrük ile kapışacak.

KEREM TUTULMUYOR

GALATASARAY'IN geçtiğimiz sezon 3. Lig ekibi 24Erzincan'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, gollerine devam ediyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan genç yıldız, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Kerem, bu performansı sonrası milli takımdan da davet aldı. Başarılı futbolcu bu sezon ise Avrupa ve ligde 20 maça çıkarken, fileleri 5 kez sarsıp 4 de asist yaptı. Kerem, ayrıca geçtiğimiz ay oynanan Norveç maçında ilk milli golünü kaydetti.

EVİNDE KÜKRÜYOR

GALATASARAY, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda büyük başarı gösterdi. Aslan, şu ana kadar sahasında 5 maça çıkarken, 4 galibiyet ve 1 yenilgi alıp 12 puan topladı. İstanbul ekibi, sırasıyla Hatay, Göztepe, Konya ve G.Antep FK'yı yenerken tek yenilgisini Alanya'ya karşı aldı

G.SARAY'DA ÜÇ İMZA

Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile nikah tazeledi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi 2023'te sona erecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 4, 2019'da toplam 8 milyon Euro maliyetle transfer edilen ve kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki stoper Luyindama ile 2, 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı