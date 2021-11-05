Aslan kaçamadı

13. dakikada Halil'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 31'de ceza sahası içinde Lisakovich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti. 43'te müthiş bir mücadeleyle topu rakip sahaya taşıyan Halil'in pasıyla topla buluşan Feghouli, sağ köşeye enfes bir şut gönderdi ve temsilcimizi 1-0 öne geçiren golü attı. 53'te uygun durumdaki Feghouli'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

73'te sağ kanattan Maradishvili'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 80'de Halil sol çaprazdan uzak köşeye doğru çok şık bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti. 86'da Ömer'in altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü. 88'de Smolov'un kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Seken topa sert vuran Murillo'nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz yerine Feghouli'yi ilk 11'de sahaya sürdü. G.Saray, sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil ilk 11'i ile çıktı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

KARŞILAŞMAYI yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye yaptığı başvuru reddedilen Galatasaray, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. Bu arada TFF, Galatasaray-Lokomotiv maçına seyirci alımında tüm sorumluluk UEFA'dadır. TFF'nin müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir" derken Galatasaray'ın TFF'ye cevabı gecikmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

613 GÜN SONRA İLK

NEF Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. G.Saray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada trübünlerinin tamamını taraftara açık tutmuştu. Sonraki süreçte Covid-19 nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

Levent TÜZEMEN yorumladı

GALATASARAY 3 PUANI KAÇIRDI

Lokomotiv maçından Galatasaray'a sadece liderlik ve yenilmezlik kaldı. Galatasaray bir çok pozisyon ürettiği 90 dakikada inanılmaz goller kaçırdı, rakibin atak bile sayılmayacak bir pozisyonunda yediği çok basit golle 3 puanı kaçırdı. Lokomotiv İstanbul'a kaybetmemek için gelmişti. Rus takımının futbolcuları yerden kalkmadılar. Vakit geçirmek için her türlü hileye başvurdular. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer göz göre göre Lokomotivli oyuncuların vakit çalmalarına izin verdi. Halil ile Kerem final vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Fatih Terim ikinci 45 dakikada oyuna geç müdahale etti. Morutan, Halil yorulmuşlardı. Aanholt da sürekli arkasına adam kaçırıyordu.

Özellikle Terim'in sakatlanan Feghouli'nin yerine Barış Alper'i almasının ne amacı vardı? Adama kovalamayan, pres yapmayan, çalım atamayan bir oyuncuyu almaktansa Taylan'ı oyuna sokup orta sahayı güçlendirmek daha akılcı olurdu. Nelson-Marcao ikilisi yine muhteşem oynadı. Cicaldau etkisizdi. Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirlerdi.

Uruguaylı kaleci bir metre içinde iki tane inanılmaz kurtarış yaptı. Bu kadar çok zaman kaybının olduğu bir maçta İsviçreli hakem uzatma dakikalarını adeta 'maç bitsin de gidelim' diye verdi. Galatasaray büyük avantajını kullanamadı. Şimdi evinde Lokotomiv'ten daha zor bir takım olan Marsilya'yı ağırlayacak. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi....