Avrupa’nın en iyisi Aslan

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan G.Saray, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı durumunda. Fatih Terim'in öğrencileri, grup aşamasında bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü ama İngiliz ekibi West Ham'ın, 2-2 berabere kalmasıyla, grup aşamasındaki 32 takım arasında en az gol yiyen takım unvanını elde etti. Aslan'ın, Marcao-Nelsson birlikteliğindeki savunması dikkat çekerken özellikle Marcao son dönemde yükselen formuyla dikkat çekiyor.

KARAGÜMRÜK TELAŞI BAŞLADI

KARŞILAŞMADA galibiyeti kaçıran taraf olan sarı-kırmızılılar bir yandan da yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 8'e çıkardı. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 3 puan bulunan Galatasaray, kalan iki maçta büyük hatalar yapmadığı takdirde gruptan çıkacak. Avrupa'dan kafasını yeniden Süper Lig'e çeviren sarı-kırmızılılar dün geceden itibaren Fatih Karagümrük maçını düşünmeye başladı. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden başlayan teknik heyet, milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor.

12 YIL SONRA BİR İLK

GALATASARAY'IN Lokomotiv Moskova'yı ağırladığı karşılaşmadaki golü atan Sofiane Feghouli, 12 yıl sonra bir ilki de yaşattı. Sofiane Feghouli ayrıca Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) sonra ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının 71. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.