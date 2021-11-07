Aslan’ın rakibi Karagümrük

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Cim-Bom, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden Karagümrük ise 18 puana sahip.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK VAR

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta konuk ekip G.Saray'da sakat olan Boey ve Arda, kadroda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Ev sahibi Karagümrük'te ise kırmızı kart cezalısı Luckassen forma giyemeyecek.