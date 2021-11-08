Galatasaray takıldı

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile yenişemedi: 1-1. 27. dakikada Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi. 45+3'te sağ kanattan Cicaldau'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 69'da Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 74'te Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü. 88'de Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mohamed skoru belirledi: 1-1.



FATİH TERİM ROTASYON YAPTI

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü. Aslan'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve

Aytaç Kara maç kadrosuna alınmadı.



KALECİ MUSLERA TAKTİK VERDİ

G.SARAY Karagümrük deplasmanının ilk yarısında istediklerini sahaya koyamadı. İlk yarıda öne çıkan ise Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera'nın hareketi oldu. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera'nın arkadaşlarına taktik verdiği anlar dikkat çekti. Fernando Muslera, 23. dakikada sakatlık sebebiyle duran oyunda saha ortasına gelerek Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'na taktik verdi. Yıldız futbolcuların mini toplantısına ait görüntüler dikkat çekti. Muslera koşarak kalesine geri döndü.



KARAGÜMRÜK'TE DEĞİŞİM

VAVACARS Fatih Karagümrük, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Luckassen kadroda yer almazken, Emre Mor ve Bertolacci yedeğe çekildi. Galatasaray maçında bu futbolcuların yerine Eggen Hedenstad, Karamoh ve Ahmet Musa görev yaptı