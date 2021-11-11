Aslan takipte

Sezon başında genç yıldızları kadrosuna dahil ederek büyük bir değişime giden G.Saray devre arasında da yoluna aynı parolayla devam etmeyi hedefliyor. Nelsson, Sacha Boey, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi gençlere yatırım yapan Aslan bu kez gözünü Norveç'e çevirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yeni hedefinin Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken olduğu öğrenilirken 23 yaşındaki hücum oyuncusu için nabız yoklanacağı öne sürüldü. Solbakken'in ocak ayındaki transfer döneminde kadroya katılması planlanırken yıldız ismin birçok kulübün radarında olduğu konuşuluyor. Ola Solbakken bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

UEFA'DAN KÖTÜ HABER

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle G.Saray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe verilen ceza bununla da sınırlı kalmayacak. Aslan gelecek iki deplasman maçına taraftarını götüremeyecek. Bu nedenle kulüp ilk cezasını UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki son sınavı olan Lazio sınavında çekecek. UEFA'dan yapılan açıklamada ayrıca "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun Galatasaray AŞ'ye 8 bin euroluk hasar karşılama cezası ve G.Saray AŞ'ye taraftarların yol açtığı zararın giderilmesi için 30 gün içinde Olimpik Marsilya ile iletişime geçmeyi emretmiştir" denildi.