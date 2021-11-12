Galatasaray 10’un peşinde

Ocak transfer sezonunda kadrosunu bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Mısır'a çevirdi. Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istediği bilinen sarı-kırmızılılar, Mısır'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Mısır basınında yer alan bazı haberlere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen 25 yaşındaki on numara oyuncusu Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Haberde sarı-kırmızılıların, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken sözleşmeye 3 milyon dolarlık da satın alma opsiyonunu koymak istediği ifade edildi. Mısır temsilcisi ise başarılı oyuncusu için 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu maddesi için ısrarcı olurken iki kulüp arasındaki müzakerelerin devam ettiği öğrenildi. 6 Mart 1996'da Mısır'da doğan Afsha, 10 numara pozisyonunun yanında hücumda sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

FEGHOULİ KALMAK İSTİYOR

GALATASARAY ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı. 32 yaşındaki yıldız "Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Hedefim Galatasaray'daki macerama devam etmek. 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.