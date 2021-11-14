Aslan’a Hırvat 10 numara

Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Savunmada sağlam bir görüntü çizen sarı-kırmızılılarda, hücum opsiyonlarını artırmak için golcü takviyesi gündeme geldi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, liste başına Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'te forma giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı aldı. Sarı-kırmızılıların yıldız on numarayı takıma kazandırmak için kısa süre içerisinde harekete geçeceği öğrenildi. Tecrübeli hücumcu daha önce Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

SANTRFOR DA OLABİLİR

Livaja; Omladinac, Dinamo Zagreb, Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, AEK Atina ve Hajduk Split'te forma şansı buldu. On numara mevkiinde forma giyen 28 yaşındaki başarılı futbolcu, santrfor pozisyonunda görev alabiliyor. Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.