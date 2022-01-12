Elmas bombaladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ilk kez konuştu. Elmas, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını ve Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray'da son sözü başkanın verdiğini belirten Elmas, "Terim ile yolları ayırma kararını ben verdim. Ayrılık olaylı değil, G.Saray'a yakışır şekilde oldu. Hocamızın tazminat talebi olmadı. Ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevliyim" dedi.

Torrent'in G.Saray için uygun olacağını düşündüğünü ifade eden Elmas, "Torrent'i ilk olarak Terim'in yardımcısı olarak düşündük ancak daha sonra teknik direktörlük için anlaştık" şeklinde konuştu. Elmas ayrıca "Seçim kararı almayacağım. Endişe veya kaygı duymadan, bazen de çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz" yorumunu yaptı

YÖNETİME SERT TEPKİ

GALATASARAY'DA Fatih Terim vedalaşmak için Florya Tesisleri'ne giderken, çok sayıda taraftar Terim'e destek verirdi, yönetimi de istifaya davet etti.

GALATASARAY'DA HANEDAR İSTİFA ETTİ

GALATASARAY'DA Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından ayrılıklar da peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hanedar, istifasını sosyal medyadan açıklarken, Fatih Terim'e teşekkür etti.

DOMENEC TORRENT İSTANBUL'A GELDİ

GALATASARAY'DA Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ekibiyle birlikte gece geç saatlerde Barcelona'dan İstanbul'a geldi. Bugün 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atmasa beklenen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında takımın başında olacak