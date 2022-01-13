G.Saray’dan transfer atağı

Süper Lig'de yarışa erken havlu atan ve teknik direktörü Fatih Terim'i gönderen Galatasaray'da operasyon başladı. Sarı-kırmızılılar, takımın başına Domenec Torrent'i getirirken, İspanyol hocanın ilk isteği golcü bir oyuncu oldu. Derhal çalışmalara başlayan kurmaylar, Torrent'in listesindeki oyuncular için harekete geçti. Galatasaray'ın gündeminde Luka Jovic, Wahbi Khazri, Jordan Ayew ve Teemu Pukki'nin olduğu iddia edildi. Aslan, geçtiğimiz günlerde de gündemine gelen Jovic için kulübü Real Madrid ile görüşmelere başladı. Bilindiği gibi yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip ederek sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.

ÖNCELİKLİ HEDEF JOVİC

Yönetimin öncelikli hedefi Jovic olurken, olası pürüzde rotayı Fransa'ya çevirerek F.Bahçe'nin istediği Khazri için kulübü St.Etienne ile görüşmelere başlayacak. Sarı-kırmızıların listesinde yer alan Pukki, Norwich'ten ayrılmak istediğini açıklarken, yeniden bir çıkış arayan Ayew'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

TORRENT İLK İDMANA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı. Fatih Terim'in yerine anlaşılan ve önceki gün gece saatlerinde İstanbul'a gelen İspanyol hoca, ayağının tozuyla Florya'ya geldi. Başkan Burak Elmas 59 yaşındaki İspanyol teknik adamı futbolcularla tanıştırdı. Günün ilk idmanı saat 11'de gerçekleşti. Galatasaray TV'den yayınlanan görüntülerde Domenec'in yardımcıları da idmanda yer aldı. Torrent yönetiminde ikinci idman ise 17.00'de yapıldı. Öte yandan ardından Galatasaray- Başkanı Burak Elmas, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.