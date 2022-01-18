Galatasaray’a kabus çöktü

Galatasaray'ın önlenemeyen düşüşü devam ediyor. Son olarak önceki gün Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen sarı-kırmızılılara yeni teknik direktörü Domenec Torrent de çare olamadı. Bu sezonki 8. yenilgisini İspanyol teknik adamla çıktığı ilk maçta alan İstanbul ekibi, son 10 mücadelede 23 puan kaybederek düşme potasına yaklaştı. 21 haftada 27 puan toplayabilen Aslan, ateş hattının hemen üstünde 16. sırada yer alan Göztepe'nin sadece 6 puan üstünde yer aldı.

ASLAN MAZİSİNİ MUMLA ARIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor. Geçen sezon şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Aslan, 40 haftayı 8 mağlubiyetle kapatmıştı. Aslan bu sezon ise 21. haftada aynı yenilgi sayısına ulaştı. İstanbul ekibi, bundan önceki en kötü performansını 2010-2011 sezonunun 21. haftasında 29 puan toplayarak göstermişti.

2. KEZ AVERAJI EKSİDE

Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2'ye geriledi. Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan sarı-kırmızılı İstanbul ekibi kalesindeki 28 gole engel olamadı. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları havalandıran Galatasaray, yediği 26 golle yine -2 averaja sahipti.

LUYİNDAMA İÇİN AYRILIK HAFTASI

GALATASARAY'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın bu hafta sarı-kırmızılı takımdan ayrılması bekleniyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla birlikte Antwerp'e kiralanması bekleniyor. Luyindama, geçtiğimiz günlerde aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne gitmişti. Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

A. MADRİD'DEN KEREM'E SERVET

GÖSTERDİĞİ performansla Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. 2 sezon önce 24 Erzincanspor'da oynarken Galatasaray'a transfer olan ve milli takımın da değişilmez isimlerinden olan 23 yaşındaki futbolcuyu İngiliz, Fransız ve Alman ekiplerinin sık sık izlediği ve milli futbolcunun son olarak Atletico Madrid'in radarına girdiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre Madrid temsilcisi, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kerem'in menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarıkırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.