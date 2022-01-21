Aslan kabustan uyanamıyor

Süper Lig'de zorlu günler geçiren Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olarak 3 puan özlemini 3 maça çıkartırken düşme hattıyla arasındaki puan farkının 4'e inmesine engel olamadı: 1-3. 10. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı. 39'da kontra atağa çıkan Galatasaray'da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil'e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti: 1-0.

ÖNCE UMUT SONRA VARGA

45+3'te sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1. 56'da Morutan'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Halil'in yerden kale önüne çevirdiği topa Kerem'in altıpas içinden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa tekrar Kerem dokundu ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta gitti. 57'de Travnik'in ara pasında topun sahibi olan Umut Bozok'un şutu yan ağlarda kaldı. 60'ta sol kanattan Mortadha'nın son çizgiye inmeden yerden ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarındaki Umut Bozok'un şutu ağlara gitti: 1-2. 90+2'de son çizgiye inen Fall'ın içeri çevirdiği topa Umut vuruşunu yaptı. Direk dibinde bulunan Varga skoru belirledi: 1-3.

YÖNETİME SERT TEPKİ

GALATASARAY sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken Burak Elmas'a sert tepkiler vardı. Nef Stadyumu'ndan, "Yönetim istifa!", "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" gibi tezahüratlar yükseldi. Elmas, bu protestolar karşısında tepkisiz kaldı, ardından tribünlerden, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı

OPERASYON BAŞLIYOR

GALATASARAY'DA yönetim, Gustavo Assunçao için fesih kararı alındı. Ayrıca Luyindama'nın Antwerp'e kiralık olarak gitmesi beklenirken, Babel'e gelen teklifler de değerlendirmeye alındı. Öte yandan bir kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da birinci sırada Sinan Bolat bulunuyor. Sinan Bolat için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde milli kalecinin yakın zamanda takıma katılması hedefleniyor.

TORRENT ISLIKLANDI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk kez sarı-kırmızılı taraftar önünde maça çıktı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk sınavını 21. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında verdi. Torrent, Nef Stadı'nda ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasıyla görev yaptı. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik direktörü tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Torrent de alkışlayarak taraftarları selamladı. Bu sırada bazı taraftarlar da Terim'in yerine gelen teknik adama ıslıkla tepki gösterdi.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

KİRALIKLAR GERİ DÖNSÜN

Gençleştirme popülizmi ile kurulan Galatasaray kadrosunun fiyasko hale geldiğini izlemeye devam ediyoruz. Kadro mühendisliği konusunda yaşanan fiyaskoyu sadece Fatih Terim'e yüklemek ve yönetimi dışarda tutmak haksızlık olur. Çünkü yönetimin desteğiyle bu oyuncular alındı. Bu takım nokta transfer yapılmaz ise kaybetmeye devam eder. Yönetimin ekonomik gücünün olmadığını biliyorum. Eğer imkan varsa kiraya verilen kaleci Okan, Yunus ve Emre Akbaba geri alınsın. Neden mi? Emre Akbaba 17 maçta 8 gol atıp. 4 asist yaptı. Yunus 18 maçta 6 gol (İkisi Galatasaray'a) atıp 7 asist yaptı. Kaleci Okan Nef Stadı'nda Galatasaray ataklarına duvar oldu. Sonuç; Bu üç oyuncu Galatasaray'dan tam 9 puan aldı. Ayrıca sözleşme uzatılmayan Donk gol atarken Galatasaray'ın çoğu atağını engelledi. Bu oyuncuların yerlerine alınanlar hep karavana attı.

Elmas karar vermeli

Bu işler Domenec'i hoca yaparak, futbolcu sihirbazı denilen Campos'u getirerek çözümlenmez. İspanyol hoca kararları kendi verdiyse Kasımpaşa'ya karşı maceracı bir kadro çıkardı. Teknik becerisi oyuncularla geriden pas yaparak oyunu başlatmak hele hele kalede İsmail Çipe varken ısrar etmek komediydi. Aanholt-Alpaslan-Cicaldau üçlüsünden kurulan orta sıfır verimle oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hakeden kişi Kerem oldu. Genç yıldız çok çalıştı, pozisyona girdi, pozisyon üretti ama çevresindekiler hep kaçak dövüştü. Halil güzel bir gole imza attı ama Donk'un attığı golde hatalıydı. Çünkü Halil yakın durduğu Donk'u korner atışından sonra anlamsızca terk edip boş bıraktı. Galatasaray tarihine UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmış yönetici olarak geçen başkan Burak Elmas artık şapkasını öne koyup "Ben ne yapmalıyım?" diye karar vermelidir.