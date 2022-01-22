Galatasaray’da büyük çöküş

Spor Toto Süper Lig'de son 11 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen ve düşme potasıyla arasında sadece 4 puan kalan G.Saray'da hasar büyük. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar tam anlamıyla dibe vururken taraftarlar hamleleri sebebiyle Başkan Burak Elmas yönetimine sert tepkiler gösteriyor.

Tarihinin en kötü lig performanslarından birine imza atan ekipte son Kasımpaşa maçı bardağı taşırırken Elmas ve yönetime yönelik istifa sesleri artmaya başladı. Tribünlerle yöneticilerin bulunduğu loca ile maç esnasında sürekli gerilim yaşanırken maç sonu Burak Elmas'ın bulunduğu locaya taraftarlar saldırıda bulundu.

TORRENT DE ÇARE OLAMADI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in formülü de çare olmazken İspanyol teknik adamın "Oyunumuz her geçen gün gelişiyor" sözleri ise yine tepkiyle karşılandı. Torrent ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden üçüncü teknik direktör oldu. Torrent dışında Gheorghe Hagi (2004) ve Sigfried Held de (1989) aynı istatistiği yakalamıştı. Bu arada Aslan Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2 maçta kalesinde 7 gol gördü.

AVERAJI EKSİDE

LİGDE geride kalan 22 hafta sonrasında Galatasaray'ın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan Cim-Bom, kalesindeki 31 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -4 averajla kapattı. Son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Aslan, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cim- Bom, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

BURAK ELMAS'A SERT TEPKİLER

Sosyal medyada Başkan Burak Elmas'a yönelik sert tepkiler dikkat çekti. Twitter'daki işte o yoğun tepkilerden bazıları:"Sevdiğinizi zannetmiyoruz ama birazcık Galatasaray'a saygınız varsa; hemen bu gece istifa edersiniz!", "Bu kadar yüzsüz olmayın. Yapamadın işteistenmiyorsun", "Seni istemiyoruz yönetim istifa", "Bazen istifa en büyük hizmettir.", "Kısa süre içinde istifa etmen dileği ile", "(Galatasaray TFF Birinci Lig'de deyip alay ediyorlar.) Galatasaray kulübünü ne hale getirdin?"

SELAHATTİN BEYAZIT VEFAT ETTİ

G.Saray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, sarıkırmızılılarda 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapmıştı. G.Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1969-1973 ve 1975- 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

ASSUNÇAO'NUN SÖZLESMESİ FESHEDİLECEK

GALATASARAY'DA sezon başında kadroya katılan oyuncu Gustavo Assunçao için fesih kararı alındığı öğrenildi. Genç oyuncunun, son resmi görüşmelerin yapılmasının ardından Florya'dan ayrılacağı ve Portekiz'in yolunu tutacağı gelen haberler arasında.