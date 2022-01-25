Galatasaray kördüğüm

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren Galatasaray'da sular durulmuyor. Son olarak sahasında lider Trabzonspor'a 2 - 1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15'inci sırada yer alırken, düşme hattıyla arasında da sadece 3 puan kaldı. Sezon başında yapılan transferlerin yetersizliği, bazı mevkilerin alternatifi olmaması ve son olarak Fatih Terim'in takımdan gönderiliş biçimi takımı karıştırdı. Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent'te kötü gidişata çare bulamazken, taraftarlar Trabzon yenilgisinin ardından protestonun dozunu artırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başkan Burak Elmas'ın locasını ablukaya alan taraftarlara polis ekipleri müdahale etti.

ELMAS'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet ederken, "Koskoca kulübü rezil ettiniz" ve "Samiyen'in kemikleri sızlıyor" sloganlarını attı. Tüm bunlar yaşanırken, başkan Elmas'ın sessizliğini koruması da tepkilere neden oldu. Camia ikiye bölünürken, özellikle taraftarlar, dün sosyal medyada olağanüstü kongre talebinde bulundu. Başkan Elmas'ın kurmaylarıyla bir toplantı yapıp, durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Elmas'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

OPERASYON BAŞLIYOR

GALATASARAY'DA yönetim, ilk faturayı Yedlin'e kesti ve oyuncuyu takımdan gönderdi. ABDli oyuncu sıon dönemde yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Trasnfer çalışmalarına başlayan kurmaylar ilk olarak Gedson Fernandes'i bitirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson'u Portekiz temsilcisi Benfica'dan 3.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllığına kiraladı.

LİSTESİ KABARIK

GEDSON Fernandes'e ise 1.5 yıl için toplam 2 milyon Euro ücret verilecek. Fernandes, bu sezon üç lig maçında sadece 47 dakika forma giyebilmişti. Portekizli futbolcu, Galatasaray'da 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim bir defansif orta saha takviyesi daha hedefinde. Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor. Transferlerin bu hafta bitirilmesi bekleniyor.