Gomis harekatı

2017/18'de Galatasaray 'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan Gomis ile ilgili Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulunurken Galatasaray Başkanı Burak Elmas da bu transfere yeşil ışık yaktı ve "gomis ile görüşüyoruz" dedi. Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Mendy ise "G.Saray'a kapımız açık. Gomis yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak" dedi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Bu son dakika gelişmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar Twitter'da '#BackToGalatasarayBafe' hashtagi başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız futbolcunun menajerinin açıklamasının ardından harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar, temaslara başladı. Yönetim, F.Bahçe'den önce davranıp Gomis'i yuvaya döndürmek istiyor.

LARİN BOMBASI

TRANSFER çalışmalarına hız veren G.Saray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Cyle Larin için nabız yoklayan Galatasaray'a olumlu cevap geldi. Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncunun geçtiğimiz haftalarda yaptığı sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmadı. Galatasaray, Beşiktaş ile anlaşamayan Larin için menajeri vasıtasıyla nabız yokladı ve olumlu cevap aldı. Larin, Galatasaray'ın 2.2 milyon Euro'yu vermeye hazır olduğu için teklife sıcak bakıyor.