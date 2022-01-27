Aslan saldırıyor

Süper Lig'de küme düşme hattına kadar yanaşan ve çıkışa geçmenin yollarını arayan G.Saray, transfer planlarını masaya yatırırken imzalar için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların birkaç gündür transfer gündeminde yer alan Bafetimbi Gomis ile ilgili temasların sıklaştırıldığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi için Gomis'in 1.5 yıllık bir sözleşmeye imza atmak istediği öğrenilirken Fransız yıldızın 3 milyon Euro talep ettiği iddia edildi. Taraflar orta yolu bulur bulmaz resmi sözleşmeye imza atacak. Ön libero konusunda da arayışlarını sürdüren Cim-Bom'un Kanada'nın Montreal FC Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ile görüşmeleri sürerken Premier Lig takımlarından Everton'ın formasını giyen Jean-Philippe Gbamin'in de listede olduğu konuşuluyor.

GETAFE'YE GİDİYOR

26 yaşındaki oyuncunun 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ederken, piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edileceği gelen haberler arasında. Bu arada G,Saray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu transferle ilgili kararını verdi. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan Okay yine İspanyol ekiplerinden Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe'nin yolunu tuttu.

AYSAL: ELMAS'A DESTEK VERİLMELİ

Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aysal Burak Elmas ile ilgili olarak "Yeni seçilmiş bir başkan var, 6 ayını zor doldurdu. O'nun başarısını gölgeleyecek, karartacak, onun işini zorlaştıracak bir şey hiçbirimizin yapmaması lazım" dedi. Aysal, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'i tanımadığını söyleyerek, "Torrent'i ben de tanımıyorum doğrusunu isterseniz. Fatih hocayı gönderdikten sonra yerine koyacağınız adam çok daha güçlü bir isim, kendisini dünyaca kanıtlamış bir isim olması gerekir. Galatasaray hem bunu hakeder hem de bugünün gerçekleri de bunu bize böyle dikte ediyor. O yönden bence inşallah Torrent başarılı olur, bunu dileyelim. Ancak Torrent başarılı olmazsa bu sefer gecikmeden karar alması gerekir başkanın. Onu da değiştirip daha iyisini getirip koyması lazım" şeklinde konuştu.

G.SARAY'DA İKİ AYRILIK

GALATASARAY, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. Galatasaray ayrıca 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığını bildirdi.