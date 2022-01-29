Bombalar patlıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı-kırmızılılar yeni kadro listesini bugün gece yarısına kadar UEFA'ya teslim etmek zorunda olduğu için gün içinde anlaşma sağlanan birçok ismin duyurulması bekleniyor. Cim Bom, sezon başında bildirdiği listede en fazla 3 değişiklik yapabilecek. Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle öncelikle kaleci transferine ağırlık verdiği ve Borussia Dortmund'dan Roman Bürki ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Alman temsilcisi de 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti.

4 AYLIĞINA GELİYOR

4 aylık anlaşma son anda bozulmazsa, Muslera dönene kadar Galatasaray'ın yeni kalecisi Bürki olacak. Bu arada sarı-kırmızılılar Bafetimbi Gomis transferinde de büyük aşama kaydetti. Al Hilal ile yollarını ayıran Gomis'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Verdiğim sözleri her zaman tutarım" demesi akıllara geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Sizi çok özlüyorum. Aslan bir gün geri dönecek" paylaşımını getirerek camida büyük heyecan yarattı. Uzun süredir 6 numara arayışını sürdüren Galataaray'ın iki isimde karar kıldığı ve Wolfsburg'tan Josuha Guilavogui ile Roma'dan Amadou Diawara ile görüştüğü biliniyor. Bu arada Aslan görme kaybı ortadan kalkan Omar'a, UEFA'ya bildirilecek listede yer verecek.