Elneny kapışması

Bir süredir G.Saray'ın gündeminde olan Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny için ezeli rakibi F.Bahçe de devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler yıldız isim için kolları sıvarken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı futbolcu için Aslan'ın da devrede olduğu bilinirken oyuncunun kulübünde kalma ihtimalinin de bulunduğu konuşuluyor.

10 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Arsenal formasıyla 10 resmi maçta forma giyen Mohamed Elneny bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti. Bu arada yine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi arasında yer aldığı iddia edilen Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Parma teknik direktörü Giuseppe Iachini'nin, Dennis Man'ı ligin 2. yarısında değerlendirmek istediği dile getirildi. Haberde, Trabzonspor'un da Dennis Man için nabız yokladığı ancak oyuncunun transferi için istenen miktarın hiçbir kulüp tarafından karşılanamadığı ifade edildi.