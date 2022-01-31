Gomis yeniden Galatasaray’da

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan ve şu anda serbest statüde bulunan Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Aslan'ın Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi. Gomis, G.Saray'dan istediği garanti ücrette indirime gidince görüşmeler hızlandı. Yarım sezon için 650 bin Euro garanti ücret alacak olan Gomis, ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik 1 yıl uzayacak ve ekstra bonus hakkına sahip olacak. 2017-18 ve 2018-19'da G.Saray'da forma giyen Gomis, 42 maçta görev aldı ve fileleri 32 kez havalandırdı.

GOL KRALI OLMUŞTU

Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu. Öte yandan Bafetimbi Gomis'ten de Galatasaray paylaşımı geldi. Fransız golcü, sosyal medya hesabından Galatasaray antrenman formasıyla fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi haberi aldığınız o an... Gülümsemem her şeyi açıklıyor" notunu düştü.



LUYİNDAMA SUUDİ ARABİSTAN'A KİRALANDI

TRANSFER çalışmalarını sürdüren ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonu ile Al Taawoun'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.