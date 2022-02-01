Galatasaray bombalıyor

Süper Lig'de ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da kampa giren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fiorentina'dan Erick Pulgar ile anlaşan, B.Dortmund'dan da Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıklayan sarı-kırmızılılarda, yarın akşama kadar transferlerin devam etmesi bekleniyor. Galatasaray, UEFA listesini göndermek için 2 Şubat'ın ilk saatlerine kadar zamanını iyi değerlendirip Orta sahaya bir transfer daha yapmak istiyor. Cim-Bom Aytaç ve Oğulcan ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor..

YABANCI BİLMECESİ

Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan Aslan, Yedlin ve Luyindama'yı göndermesinin yanı sıra Diagne ile de sözleşmeyi feshetmek istiyor. Cim- Bom yabancı kontenjanında yer açması halinde bir ismi daha transfer edecek.

8 MAÇTA OYNADI

Erick Pulgar, Serie A'nın 2019/20 sezonundan bu yana Fiorentina formasıyla en fazla asist yapan (10) ve şut pası veren (111) oyuncu konumunda. Şilili orta saha bu sezon ise sadece 8 maçta oynadı ve 1 asist yapabildi

Inaki Pena

BOLOGNA KEŞFETTİ

Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini 2015'te Bologna'ya gerçekleştirdi. O dönemde Bologna, 2 milyon 280 bin Euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna kattı. Bologna, Şilili yıldızı 4 yıl süreyle kadrosunda tuttu. Ülkenin köklü takımlarından Fiorentina, Pulgar'ın daha da popüler hale gelmesini beklemeden erken davranıp 12.3 milyon Euro'ya oyuncuyu transfer etti.

GEDSON İÇİN SON ATAK

TRANSFERDE gaza basan Galatasaray'ın, Gedson Fernandes için de son aşamaya geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın kulübü Benfica'ya son teklifini sunduğu ve taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü. Benfica sözleşmesine 8.5 milyon Euro'luk kesin satın alma bedeli koydurmak isterken, sarı-kırmızılı yöneticilerin son olarak 1.5 sezon için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Başarılı oyuncunun bu transferde aktif rol oynadığı biliniyor. Portekiz basını, son olarak genç oyuncunun, Benfica'yı şikayet ettiğini yazdı

SEMİH YUVAYA DÖNÜYOR

GALATASARAY altyapısından yetişen Semih Kaya'yı yuvaya geri döndürüyor. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılılara tekrar döneceği ve savunma rotasyonunda kullanılacağı belirtildi.