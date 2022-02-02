Aslan’ın B planı Gbamin

Süper Lig'de Trabzonspor'un 27 puan gerisinde yer alan Galatasaray, ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kaleye Inaki Pena'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, orta sahayı Erick Pulgar ve forvet bölgesini ise Bafetimbi Gomis'le sağlama alırken, Gedson Fernandes'in takıma transferi için de tüm şartlarını zorluyor. Yönetim, Gedson'u renklerine bağlayamaması halinde Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Jean-Philippe Gbamin için devreye girecek. İngiliz ekibinde bu sezon şans bulamayan futbolcunun Ada'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

BAFETİMBİ GOMİS İSTANBULA GELDİ

Bu arada Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı eski golcüsü Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarlarının sevgisini her zaman hissettiğini söyleyen Gomis, "Bir gün G.Saray'a geri döneceğimin sözünü vermiştim. Çok mutluyum. G.Saray formasını giymek özel hissettiriyor. G.Saray, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi takımlarından. G.Saray'ı en iyi noktaya taşıyacağız" dedi.