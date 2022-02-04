Pulgar’da mutlu son

Galatasaray transferlerine devam ediyor. Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığı Erick Pulgar'ı da imzalatmak için İstanbul'a getirdi. İstanbul temsilcisinin, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Pulgar, dün öğlen saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 28 yaşındaki Şilili oyuncu, sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı atacak. Bu sezon Serie A'da ilk 11'de 4 maça çıkan Erick Pulgar, 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynadı. Beşiktaş'ta sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'a G.Saray talip oldu. Beşiktaşlı taraftarlara kısa sürede kendini beğendiren genç oyuncu için sarı-kırmızılıların devrede olduğu öğrenildi.

CAN BOZDOĞAN MİSİLLEMESİ

Gedson Fernandes transferinin ardından gözünü karartan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yöneticilerine talimat verdiği ve bu transfer için görüşmelere başladıkları öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Schalke 04 ile irtibat kurarak genç oyuncu için 1.5 milyon Euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ın menajeri ile de görüşmek için randevu talep edildi.

UEFA LİSTESİNDEN DİAGNE ÇIKARILDI

GALATASARAY, UEFA listesini bildirdi. Sakatlığı bulunan Diagne ile birlikte takımdan ayrılan Luyindama ve Yedlin listeden çıkarıldı. Bu isimlerin yerine ise yeni transferler, Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar bildirildi.

SEMİH KAYA YUVAYA DÖNDÜ

GALATASARAY'DA devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya'nın bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.