Fatih Terim'in gidişiyle başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden binbir türlü problemle uğraşan Galatasaray, futbolcusunu Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi. Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden TFF ve kurulları, Rizespor'la büyük çatışma yaşandı. Hatta bu transfer, Burak Elmas ve yönetiminde çatırdamaya neden olmuştu. Yaşananların ardından Galatasaraylı taraftarlar yönetime 'Bu nasıl iş' diyerek tepki gösterdi.

TORRENT'İN GİDİŞİ DE CAN YAKACAK

GALATASARAY'DA, Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in son şansının Kayserispor maçı olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent'in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda. Bunun da 2 milyon 775 bin Euro ettiği öğrenilirken, yönetim çıkış noktası arıyor.