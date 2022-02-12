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Haberler Galatasaray Cumartesi ateşi

Cumartesi ateşi

Fenerbahçe, bugün 16.00’da Giresunpor’a konuk olacak, Galatasaray 19.00’da sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

12.2.2022

Cumartesi ateşi

F.Bahçe ve Galatasaray bugün zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe 16.00'da başlayacak mücadelede Giresun'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Sarı-lacivertli takımda cezalı Crespo ile sakat İrfan Can, Mesut Özil, Novak ve Gustavo maçta görev yapamayacak. Sakatlığını atlatan kaleci Altay ise on bire dönecek. Galatasaray ise NEF Stadı'nda saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. G.Saray'da kaleci Muslera dışında eksik yok.