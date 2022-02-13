Aslan’a yine hüsran

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor 1-1 berabere kaldı, galibiyet özlemini 6 maça çıkardı. 8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 10'da Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla rakibini geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 47'de savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



G.SARAY'IN ÇABASI YETMEDİ

62'de Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cicaldau'nun yerden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 64'te Kerem'in şık vuruşunda Bilal son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 69'da Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek gol oldu: 0-1. 84'te Kerem'in kullandığı korner atışında Mohamed'in kafa vuruşunda, yerden seken top ağlara gitti: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.





OMAR 413 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020'de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.



BÜYÜK HATA

Mücadelenin ilk yarısında çalınan son düdükle beraber Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı büyük bir hata yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen hata kısa sürede düzeltilse de özellikle Twitter'da çok konuşuldu.



GOMİS GALATASARAY'A KAVUŞTU

Galatasaray'da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11'de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.



İKİ HOCA DA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, bir önceki Alanyaspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Torrent; Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Cicaldau'nun yerine sahaya Feghouli, Boey ve Gomis'i sürdü. Kayserispor'da ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman; Uğur Demirok, Aldülkadir Parmak ve Carlos Mane'nin yerine Hosseini, Attamah,

Cardoso'ya görev verdi.



YÖNETİM İSTİFA BÜYÜK HATA SESLERİ

KAYSERİSPOR maçında sarıkırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti. Taraftarlar futbolcuları da hedef aldı. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.