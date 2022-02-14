G.Saray için çılgın iddia

G.SARAY için ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Rumen basınından konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim teknik direktörlük görevinin sona erdirmesinin ardından aldığı kararla Galatasaray'a başkan olmak istiyor. Hatta Terim şu sıralar Farul Constanta'yı çalıştıran George Hagi'nin yanı sıra, 2018'de kariyerine nokta koyan Didier Drogba'yı da yönetim içerisine dahil etmeyi planlıyor. Fatih Terim'in bir ofis kiraladığı ve görüşmelerini de buradan sürdürdüğü konuşuluyor.