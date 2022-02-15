Buruk Aslan’a doğru

Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray'a, Domenec Torrent de çare olamazken çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayarak tarihe geçen İspanyol teknik adam artık topun ağzında. Göztepe karşılaşmasından da 3 puan alınamaması durumunda Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılara Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra bir takım çalıştırmayan Okan Buruk'tan yeşil ışık geldi.

'HAYIR DEME LÜKSÜM YOK'

Galatasaray ile ilgili bomba açıklamalar yapan Buruk, "Galatasaray bunu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Ancak görev verildiği takdirde göreve hazırım. Galatasaray'dan haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. İhtiyaç olursa buna hayır deme lüksüm yok" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Cim-Bom'dan haber bekleyen 48 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçmesini destekliyor.

UZUN SÜREDİR BOŞTA

OKAN Buruk, 2013 yılında Elazğspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım attı. Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i de çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, 2017/2018 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı, 2019/2020 sezonunda ise Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Ocak 2021'de Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.

KESKİN VİRAJ

Galatasaray'ı bu hafta Pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanından sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ateş hattındaki Çaykur Rizespor'u ağırladıktan sonra ligde şampiyonluk yarışı veren Konyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki hafta ise derbi maçta iç sahada Beşiktaş ile oynayacak. Üstelik, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı iki maç Beşiktaş derbisinin öncesinde ve sonrasında olacak. Cim-Bom sonrasında ise iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ardından Karagümrük ile içeride kapışacak olan İstanbul ekibi ardından yine derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak.