G.Saray atakta

SPOR Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ligdeki başarısızlığı Avrupa Ligi'nde telafi etmek isteyen sarı-kırmızılıların asıl hedefi önümüzdeki sezon. Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, devre arasında gündemine gelen PSG'li Junior Dina Ebimbe için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiralamak istiyor.

FRANSIZLAR SICAK BAKIYOR

DEVRE arasında transfere onay vermeyen PSG'nin de orta saha oyuncusu için Aslan'a sıcak baktığı ifade edildi. 21 yaşındaki yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve G.Saray'a olumlu görüş verdiği Fransız basınında gündeme geldi.

SPORTİF DİREKTÖR SENSİBİLE OLDU

Danışmanlık görevine Luis Campos'u getiren G.Saray, yeni sportif direktörünü de buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Roma'da çalışan İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.