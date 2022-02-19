Gorshkov sesleri

Süper Lig'de bu hafta Göztepe ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan G.Saray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın Rus ekibi K.Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği bilinirken konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi. Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda G.Saray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve "Galatasaray'dan beni aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler" dedi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

22 yaşındaki Gorshkov'un 2023 yılının Haziran ayına kadar Samara ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro. Başarılı oyuncu sol açık ve ön liberoda da oynayabiliyor.