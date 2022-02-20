Torrent’in kader haftası

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan G.Saray'da teknik direktör Domenec Torrent'in de koltuğu sallanıyor. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak takımın düşüşüne engel olamadı. Aslan, 29 puanla 14. sırada düşme hattının sadece 3 puan üzerinde konumlanırken, Göztepe maçı Torrent'in kader sınavı olarak nitelendiriliyor. Yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan kritik maçtan G.Saray olumsuz sonuçla ayrılırsa yönetimin, 59 yaşındaki teknik adamla yolları ayırması bekleniyor. Başkan Burak Elmas'ın bu konuda yeni sportif direktör Sensibile'ı görevlendireceği gelen haberler arasında.

DURUMU DÜZELTECEĞİZ!

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan futbol adamı, "Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.