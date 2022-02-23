Galatasaray nefes aldı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle nefes aldı. Ligde son olarak 19. haftada Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 6 maçta sadece iki puan alabilmişti. Aslan bu süreçte üst üste Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken Alanyaspor ile Kayserispor'la berabere kalmıştı. Teknik direktör Domenec Torrent de Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray'ın başındaki ilk galibiyetini almayı başardı. Gönderilmesi gündemde olan Torrent, bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Torrentli G.Saray 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, ligde uzun bir aradan sonra 3 gol birden buldu.

ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Bu arada Cim Bom'u zorlu bir fikstür bekliyor. Aslan, 6 haftalık süreçte sırasıyla Çaykur Rizespor, Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep FK (D), Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe (D) maçlarına çıkacak.

"HERKES İÇİN ATTIM BU GOLLERİ"

GALATASARAY'A galibiyeti getiren isim olan Bafetimbi Gomis, "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimizi gösterdik. Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi. Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum." diye konuştu.

ASLAN'DA KRİTİK TOPLANTI

UZUN süredir tartışmaların odağında olan başkan Burak Elmas'ın genel kurul üyeleriyle yapacağı toplantının tarihi belli oldu. Başkan Burak Elmas bugün saat 18.00'de dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen fahiş ücretleri tek tek açıklayacak. Milyonlarca Euro'nun haksız yere menajerlik yapmayan kişilere dahi ödendiği belirtiliyor. Toplantının sarı-kırmızılı caimada büyük ses getireceği ve adaylığa hazırlanan bazı isimlerin sokağa dahi çıkamayacağı da belirtiliyor.