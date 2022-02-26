Aslan’a dev rakip

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlenirken G.Saray zor kura çekti. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura sonucu sarı-kırmızılılar İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Aslan ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Barcelona; Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile birlikte yer aldığı E Grubu'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grubu 7 puanla üçüncü sırada noktalayan ünlü Katalan ekibi, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turuyla devam etmişti.

NAPOLİ'Yİ ELEMEYİ BAŞARDI

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda Napoli ile eşleşen İspanyol devi Barcelona, 1-1 biten müsabakanın rövanşında rakibini 4-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Eşleşme sonrası İspanyol basını internet sitelerinden bu maça geniş yer verdi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkarıldı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'ine yer verildi. Ayrıca Barcelona'dan G.Saray'a kiralanan Inaki Pena ve bir dönem Katalan ekibinde oynayan Arda Turan'dan bahsedildi.



TORRENT: EN KÖTÜ KURA

Galatasaray'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, kurada ülkesinin takımlarından Barcelona çıkması ile ilgili olarak "Seçenekler arasında en kötüsüydü" yorumunu yaptı. Torrent, "Barcelona, dünyanın şu anda en formda takımlarından biri. Napoli'ye karşı oynadıkları oyunla neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar, ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süreler Barcelona'da çalıştık. Taraftarı olduğumuz bir takım tabii ki de. Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı da savunacağız" dedi.



YILDIZLAR TOPLULUĞU

İspanyol temsilcisi Barcelona'yı eski oyuncusu Xavi çalıştırıyor. Kadrosunda Aubameyang, Dembele, Depay ve De Jong gibi yıldızları bulunduran ekip şu sıralar ligde 42 puanla 4. sırada yer alıyor. Barcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki takım 20 sene sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.



DİĞER EŞLEŞMELER

Rangers-Kızılyıldız

Braga-Monaco

Porto-Olimpik Lyon

Atalanta-Bayer Leverkusen

Sevilla-West Ham

United Leipzig-S.Moskova

Real Betis-E.Frankfurt