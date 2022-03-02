Aslan’ın gözü onda

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünen sarı-kırmızılılarda, başkan Burak Elmas ve yönetimi, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Teknik Direktör Domenec Torrent ve izleme komitesinin önerilerini dikkate alan Elmas, bonservisi Alman ekibi Eintracht Frankfurt olan 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Akman için harekete geçti. Cim-Bom, genç yıldızı kiralık olarak alabilmenin de planlarını yapıyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

2021 yılında Bursaspor'dan bedelsiz olarak Frankfurt'a transfer olan 1.73 boyundaki başarılı oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Bursaspor altyapısında yetişen ve ardından Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Alman ekibi tarafından düzenli olarak oynayabilmesi ve gelişebilmesi için sezon başında Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüne kiralanmıştı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Ali Akman'ın, Alman takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ELMAS'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizon programında önemli açıklamalarda bulundu. transfer konularına değinen Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak hiçbir sorumluluktan kaçmam. Tüm başarı ya da başarısızlık bize aittir. Gedson transferini yapabilirdik ama o dönemki mali şartlar nedeniyle yapmamayı tercih ettik. Fatih Terim'in ayrılık konusunu çok konuştuk. Terim, kulüpten ayrılmadı. Bu bir birlikteliğin sonlanmasıydı. ileride başka görevler de alabilir. Arda'nın Fatih Hoca'yla birlikte olmasıyla ilgili bir rahatsızlık duymadım. Mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.