Galatasaray’dan acı fren

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ve Rizespor'u yenerek çıkışa geçen Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu: 2-0. 8. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic sol taraftaki Bytyqi'ye pasını verdi. Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 17'de ceza sahası yayında topla buluşan Gomis'in yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı. 20'de sol kanattan kullanılan kornerde Adil'in kafa vuruşu üst direğe çarptı, dönen topu Rahmanovic kafayla filelere yolladı: 2-0.

SEHİC KALESİNDE DEVLEŞTİ

47'de ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre'nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı. 49'da hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 73'te Galatasaray'da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı. 83'te sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi. 90+5'te ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma 2-0 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

GÖRSEL ŞOV

ÖTE yandan, Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi. Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.

TORRENT'TEN ROTASYON

GALATASARAY'DA son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Torrent, 27. haftada sahalarında 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Elabdellaou, Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamad'in yerine Boey, Pulgar ve Gomis'i sahaya sürdü.

PALUT'TAN TEK DEGİSİKLİK

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 27. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı. Yeşilbeyazlılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Mpoku, Galatasaray karşısında başlangıç kadrosunda yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncunun yerine Hadziahmetovic ilk 11'de görev aldı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

GEÇTİĞİMİZ aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık dün unutulmadı. Konyaspor'a gelmeden önce Galatasaray formasını sırtında taşıyan Çalık için sarı-kırmızılı ekipten güzel bir jest geldi. Galatasaray yedek kulübesine üzerinde Ahmet Çalık ve sarı-kırmızılılarda giydiği numara olan 5 yazılı bir forma asıldı.

Levent TÜZEMEN yorumladı

TORRENT'TEN MASALLAR

Domenec Torrent'ten masallara bir göz atalım... 1- Gomis, Feghouli ve Pulgar ile Rizespor maçına başlamıyor. Basın toplantısında nedenini, 'Rotasyon yapıyorum' diye açıklıyor. Gomis ile Feghouli oyuna giriyor ve maç 2-2'den 4-2'ye geliyor. Feghouli iki mükemmel asist yapıyor. 2- Kurada Barcelona çıkıyor, 'Şansımız yok denecek kadar az' diyor. Tepkiler çığ gibi olunca geri vites yapıp, 'Biz Galatasaray takımıyız' demek zorunda kalıyor. 3- Konyaspor maçı öncesi 'Hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncuyla çalışıyorum' diyerek şikâyetçi oluyor. Bu kadar çok oyuncunun bir kadroda yer almasının hem antrenör hem de oyuncular için iyi olmadığını vurguluyor. 4- Maç öncesi Konyaspor için, "Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. Bence büyük bir maç olabilir" diyor. Adama "Neden o zaman Galatasaray'ı, Konyaspor gibi oynatmıyorsun" diye sormazlar mı? Sormazlar. Çünkü Galatasaray yönetimine göre takımı, Domenec müthiş çalıştırıyormuş. Keşke ABD atletizm milli takımının hocasını getirseydiniz Galatasaraylı oyuncular kesin 150 kilometre koşardı.

Bedel ödemeye devam eder

5- Medya, "Feghouli neden gelmedi?" diye soruyor. Beyefendi sert şekilde, "En son maçtan önce de Morutan'ı sormuştunuz. Bu kez de Feghouli yok. Her antrenmanda görüp en iyilerini seçiyorum" şeklinde şaşırtıcı cevap veriyor. Demek ki; idmanda çok koşan, çok çalışan formayı kapar. Domenec'in gözüne yeteneği, becerisi olan oyuncu giremiyor. İki gole asist yapan, Gomis'e tek pasla golü attıran Feghouli çok bilmiş Domenec'in tercihiyle Konya'ya getirilmiyor. Başkan Burak Elmas ve Işıtan Gün bu tercihe müdahale bile etmiyor. Feghouli'yi getirmemek akıl tutulması bile olamaz. Böyle bir tercih bile çapsız, yetersiz Domenec'in Galatasaray'a hoca olamayacağının göstergesidir. Sonuç; Domenec ile Galatasaray bedel ödemeye devam eder.