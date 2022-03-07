Aslan’da seri sonu

Süper Lig'de 6 maçlık 3 puan hasretine önceki hafta 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle son veren, ardından Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek çıkışa geçen Galatasaray'a Konyaspor 'dur' dedi. Önceki akşam Deplasmanda rakibi önünde yokları oynayan sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a 2-0 yenilerek alt sıralardan bağını iyice koparma fırsatını kaçırdı. Deplasmanda 4 aylık kazanamama serisine Göztepe karşısında son veren Cim-Bom bu alanda yeni seri başlatmak isterken, Konya'dan mağlubiyetle ayrıldı, 14 deplasmanda, 3 galibiyette kaldı. Domenec Torrent'in, Konya maçında rotasyona gitmesi eleştiri konusu oldu. Torrent, Rize karşısında sonradan oyuna giren ve 2 asist yapan Feghouli'yi kadroya almazken geçen hafta sahanın en iyilerinden Taylan'nın yerine Pulgar'ı görevlendirdi. Torrent'in kadro terciyi büyük tepki aldı.



YÖNETİME TEPKİ ARTIYOR

Galatasaray'da Konya mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı. Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ve ekibinin, sarı-kırmızılı kulübün mart ayındaki Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas ile yönetimini ibra etmeyeceği öğrenildi. Öztürk, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara sevgiler" ifadelerine yer verdi.