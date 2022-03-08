Torrent’le düşüşte

SÜPER Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesilmişti. Ancak Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent'le sarı-kırmızılı takımın puan ortalaması düştü. Şok bir kararla Terim'in yerine getirilen Torrent, çizdiği grafikle eleştirilerin hedefi oldu. Takımın saha içindeki performansı, yapılan kadro tercihleri ve maç sırasında yaptığı değişiklikler nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Torrent, istatistiklerde selefi olduğu Fatih Terim'in gerisinde kaldı. Fatih Terim'in 20 haftada 27 puanla 12. sırada bıraktığı Galatasaray basamak olarak ligde yerinde saydı ama düşme hattıyla 9 olan puan farkı 8'e indi. Torrent ayrıca maç başına 1 olan puan ortalamasıyla da Terim'in gerisinde kaldı. Başarısız geçen 2010- 11 ve 2015-16 sezonlarında görevlerine son verilen Hagi 18 maçta 21 puan, Mustafa Denizli ise 11 maçta 15 puan toplayarak istatistiklerde Torrent'i geçti.

YENİ İBRA KARARI

G.SARAY'DA 26 Mart'ta gerçekleşecek Genel Kurul için heyecanlı bekleyiş başladı. Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemleri ayrı ayrı ibra oylamasına sunulacak. Üyelerin ibra oylamasının kapalı usül zarf yoluyla yapılmasının istediği öğrenildi.