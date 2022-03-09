Aslan’da operasyon

Süper Lig'de yeni sezona Burak Elmas'ın başkanlığında başlayan Galatasaray, teknik direktörlük görevini Fatih Terim'e emanet etmişti. Fatih Terim ve Burak Elmas işbirliğiyle beraber yaz transfer döneminde birçok genç oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerin ardından Terim ile yollar ayrılırken yerine Domenec Torrent getirildi. Ancak başarısızlığa İspanyol hoca da engel olamadı.

Topun ağzında olan Torrent, tüm bu yaşananlara rağmen yönetime sezon sonunda takımdan ayrılması gereken isimleri bildirdi. Torrent'in disiplinsiz tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle 10 isimle yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu isimlerin ise Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Oğulcan, Erick Pulgar ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

FEGHOULİ 11'E DÖNÜYOR

GALATASARAY'DA teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona maçının kadrosunu belirlemeye başladı. İspanyol çalıştırıcı Taylan ve Mohamad'i 11'de değerlendirmeyi planlıyor. Omar ise UEFA listesine bildirilmediği için bu maçta forma giyemeyecek. Omar'ın yerine Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor. Konya maçı sonrası Feghouli tercihi nedeniyle büyük eleştiri alan Torrent, Cezayirli'yi İspanya'da ilk 11'e monte edecek. Öte yandan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien mad'i yönetecek. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

TERİM'DEN ELMAS'A YANIT

FATİH Terim, Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine olumsuz yanıt verdi. Terim'in el yazısı ile yazdığı mektupta, "G.Saray'a hep inandım. G.Saray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim" dedi.