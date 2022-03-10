Haydi Aslan yaz bir destan

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, dev rakibi karşısında iyi bir skor alarak rövanş karşılaşması öncesinde avantajı yakalamak istiyor. Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 8 kez rakip oldu. Aslan, 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere sona erdi.

G.SARAY'A TAM DESTEK

GALATASARAY'I Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında yapacağı müsabakada taraftarı yalnız bırakmayacak. Çıkan biletleri anında tüketen sarı-kırımızılı futbolseverler İspanya'ya adeta çıkarma yapacak. Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gurbetçiler maça yoğun ilgi gösteriyor.