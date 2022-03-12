Avrupa konuştu

G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanından aldığı 0-0'lık beraberlik Avrupa basınının gündemine oturdu. Sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıkartıldığı yorumlarda Aslan'dan "Türk duvarı" şeklinde bahsedildi. İspanyol basınından Marca "Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış ve biliyordu. Inaki Pena, golsüz sona eren maçta harika işler yaptı. Kerem, harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu " derken ESPN "Barça, Ter Stegen'e rekabet istiyorsa para harcamasına gerek yok" yorumunu yaptı. Mundo Deportivo ise "Barcelona, ikinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı" dedi.





PENA'YA TAKILDI

Avrupa basını Barcelona'nın rövanşta işinin zor olduğuna işaret etti ve şu ifadeleri kullandı: El Pais: "Barcelona İstanbul'da galip gelmek zorunda", Bild: "Barça yıldızları sönük kaldı", Daily Mail "Barça Pena'ya takıldı", "L'equipe: "Barcelona kadar da tehlikeli değil", Eurosport İtalya: "İstanbul'da ateşli bir rövanş olacak."



"İYİ BİR KALECİYE SAHİBİZ"

INAKİ Pena hakkında açıklamalarda bulunan Torrent, "Bizler iyi bir kaleciye sahibiz. Şu an bildiğimiz şeyi gösterdi. Bizim için burada bulunması çok önemli. Haklı olduğumuzu gördük. İyi oynuyor, ayaklarına çok hakim. Barcelona'nın teknik direktörü değilim ama Inaki'nin ileride iyi bir geleceği olacak" diye konuştu. Torrent, Kerem ile ilgili de "Kerem, her gün geliştiriyor kendisini. Sürekli öğrenmek istiyor. Kalitesi var. Çok dikkatli bir genç. Onunla beraber olduğumuz için şanslıyız." yorumunu yaptı.





İSTATİSTİKLERDE ASLAN ZİRVEDE

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan G.Saray, Avrupa'da tam tersi bir görüntü yaşıyor. Avrupa Ligi'nde henüz kaybetmeyen Aslan, deplasmanda gol yemedi. Avrupa'nın istatistik lideri de Aslan oldu. Barcelona deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan G.Saray, Avrupa'da bu sezon geriye düşmeyen tek takım oldu. Avrupa'da hiç yenilmeyen ve deplasmanda gol yemeyen tek takım olan G.Saray 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

ARDA TURAN MANŞETLERDE

Galatasaray'da Barcelona karşılaşmasına götürülmeyen tecrübeli futbolcu Arda Turan, uzun yıllar forma giydiği İspanya'da fazla kilolarıyla haber oldu. El Mundo Deportivo Gazetesi, Arda ile ilgili, "Sezonun geri kalanında oynaması büyük sürpriz olur. Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Fiziksel görüntüsü ile emekliliğe çok yakın görülüyor" şeklinde ifadeler kullanıldı.



AKTÜRKOĞLU İÇİN A.MADRİD MARKAJI

G.Saray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bir başka İspanyol devinin radarındaydı. A.Madrid kulübü yetkililerinin, Camp Nou'da Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiği öne sürüldü. AS gazetesinde maç öncesi yer alan haberde, La Liga'nın son şampiyonu A.Madrid'in Kerem'i Barcelona karşısında izleyeceği vurgulanmıştı. A.Madrid'in bir süredir oyuncuyu takip ettiği ve bu maçta sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı Gudi Pozo tarafından izleneceği aktarılmıştı.



ERTELEME İSTEDİLER

GALATASARAY, İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle dün Barcelona'dan direkt olarak İzmir'e geçti. Sarıkırmızılılar, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına İzmir'de devam etme kararı alırken yönetim ise hem olumsuz hava koşulları hem de perşembe günü Barcelona ile oynanacak rövanş maçı için TFF'ye derbinin ertelenmesi talebinde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi başvurusunda özetle "Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.