  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Derbi atesi

Derbi atesi

Süper Lig’in 29. haftasının kapanış maçında bugün Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş’ı saat 20.00’de konuk edecek. Hakem Atilla Karaoğlan

14.3.2022

Derbi atesi

SÜPER Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş ile Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aslan'da teknik adam Domenec Torrent, ilk derbi heyecanını yaşayacak.

REKABETTE GALATASARAY ÜSTÜN
BEŞİKTAŞ ise 4 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi karşısında zinciri kırarak ilk 4 hedefini sürdürme peşinde. Ev sahibinde Arda Turan dışında eksik bulunmazken, siyah-beyazlılarda Pjanic, Welinton, N'Koudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok yok. Ezeli rekabette bugüne kadar yapılan 350 maçta sarı-kırmızılıların 123-113 üstünlüğü bulunuyor.

  • SON DAKİKA