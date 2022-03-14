Derbi atesi

SÜPER Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş ile Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Aslan'da teknik adam Domenec Torrent, ilk derbi heyecanını yaşayacak.

REKABETTE GALATASARAY ÜSTÜN

BEŞİKTAŞ ise 4 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi karşısında zinciri kırarak ilk 4 hedefini sürdürme peşinde. Ev sahibinde Arda Turan dışında eksik bulunmazken, siyah-beyazlılarda Pjanic, Welinton, N'Koudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok yok. Ezeli rekabette bugüne kadar yapılan 350 maçta sarı-kırmızılıların 123-113 üstünlüğü bulunuyor.