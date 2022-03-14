Galatasaray’dan İzmir’e teşekkür

G.SARAY, İzmir kulüpleri Göztepe, Altay ve Altınordu'ya kendilerini ağırlamaları nedeniyle teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Galatasaray olarak, bizlere tesislerini açan Göztepe Kulübüne, taraftarlarına ve değerli başkanı Mehmet Sepil'e; yine statlarında bizi ağırlayan Altay Kulübü camiasına ve değerli başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na; davetlerini esirgemeyen Altınordu Futbol Kulübü ve değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür ediyoruz. Bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz. Bu vesileyle, 17 Mart Perşembe günü çıkacağımız Barcelona maçında kendilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı bir kez daha tekrarlamak isteriz" denildi.