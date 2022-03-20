G.Saray Antep virajında

Süper Lig'de Galatasaray, bugün Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. G.Saray, geçen haftaki Beşiktaş galibiyetinin ardından 11. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 37 puanla 14. sırada yer alan rakibini yenerek ikide iki yapmak istiyor.

İKİ EKSİK VAR

Cim-Bom'da kart cezalısı olan Mohamed ve Ömer forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven, bugün sahadaki yerini alamayacak. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı G.Saray 2-0 kazandı.