  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray Antep virajında

G.Saray Antep virajında

20.3.2022

G.Saray Antep virajında

Süper Lig'de Galatasaray, bugün Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. G.Saray, geçen haftaki Beşiktaş galibiyetinin ardından 11. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 37 puanla 14. sırada yer alan rakibini yenerek ikide iki yapmak istiyor.

İKİ EKSİK VAR
Cim-Bom'da kart cezalısı olan Mohamed ve Ömer forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven, bugün sahadaki yerini alamayacak. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı G.Saray 2-0 kazandı.

  • SON DAKİKA