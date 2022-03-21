Galatasaray kayıp

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. 2. dakikada Muhammet Demir'in vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı. 24'te kaleci ile karşı karşıya kalan Kitsiou'nun vuruşunu Muslera kurtardı. 34'te Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1. 45+3'te serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1. 50'de Emre Kılınç'ın çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

GOMİS MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

70'te Berkan'ın topa yükseldiği sırada Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 71'de penaltı için topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 75'te Kerem'in pasıyla penaltı noktasında buluşan Gomis'in çektiği şutu Günay güçlükle kontrol etti. 81'de Maxim'in pasıyla kalenin dibinde topla buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. Mücadele 3-1 G.Antep FK üstünlüğüyle sona erdi.



CİM-BOM'DA 5 EKSİK VARDI

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep'e götürülmemişti. Sakatlanan Omar Elabdellaoui ve hastalanan Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı.





MUSLERA 97 GÜN SONRA KALEDE

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.

TORRENT'TEN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Barcelona karşılaşmasının 11'ine göre Gaziantep karşısında 4 değişiklik gerçekleştirdi. İspanyol teknik adam; Inaki Pena, Sacha Boey, Cicaldau ve Ryan Babel'in yerine, Muslera, Semih Kaya, Morutan ve Emre Kılınç'a 11'de görev verdi.



SORUNLAR, SORULAR...

G.SARAY çok ilginç bir takım. Kötüden iyiye ve iyiden kötüye geçişte üstüne yok. Bunu maçtan maça da değil maçın içerisinde yapabiliyor. "Nasıl bu kadar mahkum oynayabiliyor" dediğiniz bir anda kontrolü biranda eline geçirip "Sahanın hakimi benim" diyebiliyor. Dün 1-1'den sonra "İkiyi kim atacak?" diye sorgularken maç bambaşka bir yere gitti. Tekrarlıyorum. Hem de oyunda üstün olduğunu kabul ettirdiği bir anda oldu tüm bunlar. Evet lig grafiğine göre şaşırtıcı bir sonuç değil. Fakat Barcelona-Beşiktaş-Barcelona üçgenindeki performansa göre tuhaf bir skor. Suçu elbette sadece savunmaya yıkmayalım. Muslera eski Muslera değil. Orta sahasındaki yetenek sıkıntılı oyuncu topluluğunu da tabelaya ilave etmeli. Merak ettiğim çok şey var. Birkaçını sıralayayım. Pulgar ne zaman oynayacak? Bu takım niye skoru tutamıyor? Feghouli niye düşünülmedi? Son bölümlerde Gomis'in yerine Halil olmaz mıydı mesela? Haa bir de gelecek maçta kalede kim oynar mesela? Şu bir gerçek ki müdahale kısmında sen de bizim gibisin be hocam. Yani sadece izliyorsun... HALİL FİNCAN