Aslan’a UEFA şoku

Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için şok bir gelişme yaşandı. Romanya'dan Prosport'un haberine göre; Olimpiu Morutan için eski kulübü FCSB, UEFA'ya gitti ve sarı-kırmızılı kulübü alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava etti.

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim. Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara neden acıyayım ki?"dedi.

Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.

"GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ"

GALATASARAY Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Stadyumu maç günleri dışında da gelir elde eden ticari bir alana çevirmek istediklerini söyleyen Burak Elmas, "Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz yönetiminde imzalanan bu önemli projenin bitişi bizim dönemimize denk geldi. Stadyum üzerine kurulan santral, 25 yılın sonunda ciddi anlamda gelir üretecek" dedi.